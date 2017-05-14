Власти Москвы внимательно отнесутся к прозвучавшим на митинге против реновации заявлениям

Московские власти внимательно отнесутся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на сегодняшнем митинге против реновации в центре Москвы. Соответствующее сообщение мэр столицы Сергей Собянин разместил на своей странице во "ВКонтакте".

"Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - говорится в заявлении.