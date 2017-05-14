Участники митинга против реновации в Москве приняли резолюцию

Участники согласованной акции против сноса пятиэтажек в Москве приняли резолюцию «Против сноса Москвы, в защиту права частной собственности», сообщают «Ведомости»

В документе зафиксировано главное требование — отклонить во втором чтении законопроект о реновации, поскольку он нарушает Конституцию России и федеральное законодательство.

Кроме того, участники митинга выразили недоверие правительству мэра Сергея Собянина и потребовали отмены «неправового голосования» на портале «Активный гражданин», отмены постановления правительства Москвы о правилах учета мнений москвичей по программе реновации как не имеющего юридической силы.

Митингующие призвали доработать существующие законы, в рамках которых будут расселены жильцы аварийных и ветхих домов, коммуналок и общежитий. Также пунктом резолюции стало требование прекратить провоцировать конфликты в городе.

Митинг против программы реновации в Москве прошел на проспекте Академика Сахарова. По данным «Белого счетчика», к 15.00 мск пришло более 17 500 человек. По данным МВД, участников акции было около пяти тысяч.