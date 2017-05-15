Россия перевела все авиарейсы с Белоруссией в международный сектор

Режим пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, пользующихся авиарейсами между Россией и Белоруссией, начинает действовать в РФ в понедельник.

В Белоруссии 12 февраля нынешнего года начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза . Это решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

Новые правила

Начиная с понедельника, авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переводятся в международные секторы (терминалы) российских аэропортов.

Как ранее сообщила ФСБ РФ, пограничный контроль граждан России и Белоруссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет. Соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются. При этом пассажиры из числа граждан РФ и Белоруссии обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.

Иностранные граждане (кроме граждан Белоруссии) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов.

В свою очередь в Белоруссии заявили, что Минск не планирует осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белоруссией и Россией.

Как ранее заявил журналистам начальник управления пограничного контроля государственного пограничного комитета Белоруссии Олег Ляшук , "Белоруссия в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Белоруссией" и, несмотря на решение российских коллег белорусский госпогранкомитет, пограничный контроль на самолетах, следующих из Белоруссии в Россию и в обратном направлении, осуществлять не будет.

Представитель погранкомитета Белоруссии отметил, что РФ в официальном порядке проинформировала белорусское ведомство о введении с 15 мая в российских аэропортах пограничного контроля на авиарейсах между двумя странами, и что все рейсы переводятся на обслуживание в международные сектора аэропортов.

Оправданная мера

Эксперты, опрошенные РИА Новости , назвали введенный режим погранконтроля полностью оправданной мерой, необходимой для обеспечения безопасности России.

"Этого следовало ожидать в связи с тем, что белорусы приняли самостоятельное решение об открытии границы. И если в отношении железнодорожного и автомобильного транспорта уже давно последовали решения, то в отношении авиационного это оставалось пока вне зоны действия пограничников", — отметил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников

"Это совершенно обоснованные требования, они полностью соответствуют современной ситуации в борьбе с террором", — сказал агентству президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

По его словам, речь идет о предотвращении возможности проникновения в Россию лиц, причастных к деятельности международных экстремистских и террористических организаций.

Богдан Безпалько. "Практическое значение (пограничного режима) очень простое — это безопасность, особенно после петербургского теракта", — пояснил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ

Теоретически любой злоумышленник мог попасть на территорию Белоруссии или РФ из третьей страны, отметил он.

"Учитывая тот факт, что Белоруссия в одностороннем порядке и без консультаций объявила безвизовый въезд для граждан 80 государств, это может создавать угрозу для нашей страны — ввиду того, что у нас отсутствует как пограничный контроль между Белоруссией в РФ, так и таможенная граница", — добавил Безпалько.

"Поэтому все российско-белорусские перелеты теперь будут квалифицироваться как международные в целях безопасности — чтобы даже после проверки белорусскими пограничниками людей российские погранслужбы, органы ФСБ тоже проверяли всех этих людей на предмет возможной опасности для нашей страны", — сказал он.

Готовность аэропортов

Российские аэропорты и авиакомпании подготовились к новым правилам погранконтроля.

Так, "Аэрофлот" сообщил, что переводит свои рейсы, выполняемые в Минск и из него, в международные секторы аэропорта "Шереметьево" . Рейсы в Минск будут выполняться из международного сектора терминала D аэропорта, а рейсы из Минска будут прибывать в терминал F аэропорта "Шереметьево".

Для прохождения паспортного контроля гражданам РФ и Белоруссии будет необходимо проследовать в кабины "Для граждан союзного государства, прибывших из Республики Беларусь". Иностранные граждане, кроме граждан Белоруссии, и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в установленном порядке для международных терминалов российских аэропортов, отметил "Аэрофлот".

О готовности к обслуживанию белорусских рейсов через международный сектор заявлял калининградский аэропорт "Храброво".

"Все процедуры с государственными органами отработаны", — сообщала воздушная гавань.

Терминал приема международных рейсов аэропорта Нижнего Новгорода "Стригино" также готов к увеличению пассажиропотока с учетом приема рейсов из Белоруссии, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

Как сообщили РИА Новости в нижегородском аэропорту, пропускная способность пункта пропуска через госграницу сейчас составляет 740 пассажиров в час, при этом имеющаяся конфигурация позволит увеличить его до 1 тысячи пассажиров в час.