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Минобороны: пуск ракеты КНДР не представлял никакой опасности России
Министерство обороны заявило, что испытания северокорейской баллистической ракеты не представляли опасности для России. Об этом сообщает RT со ссылкой на военное ведомство.
«Российскими средствами системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23:30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР. <...> Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял», — сказано в заявлении Минобороны.
Отмечается, что ракета пролетела на значительном удалении от границы России. Через 23 минуты после старта она упала в центральной части Японского моря. Это произошло примерно в 500 км от России.
Напомним, сегодня около полуночи (МСК) Северная Корея произвела ракетный пуск.
Россия привела системы ПВО в состояние повышенной боеготовности из-за испытаний КНДР. «Территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», — заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
В администрации США заявили, что запуск ракеты не может «обрадовать» Россию, так как произошел рядом с ее границей.
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