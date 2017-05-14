Минобороны: пуск ракеты КНДР не представлял никакой опасности России

Минобороны России заявили, что пуск ракеты КНДР не представлял никакой опасности России. Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.

«Российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23.30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР.

Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял», — говорится в сообщении.

Отмечается, что траектория полёта проходила в направлении от границы России и на значительном удалении.

По уточнённым данным, баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН в течение 23 минут полёта до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России).