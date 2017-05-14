Главные события у вас в почте
Лавров не знает почему возникла шумиха вокруг фотографий с его встречи с Трампом
Глава МИД РФ Сергей Лавров не знает о причинах шумихи вокруг фотосессии во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, визит и протокольные мероприятия были согласованы заранее, и никакого скандала не было. Почему возникла шумиха в американских медиа, Лавров не имеет понятия, сообщает ТАСС.
«Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров», - сказал дипломат.
Напомним, 10 мая в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Фотосъемку мероприятия вел репортер ТАСС Александр Щербак. Однако запланированная фотосессия неожиданно вызвала бурное обсуждение в прессе США.
Одни СМИ написали, что на протокольную часть встречи был допущен только фотограф от российской стороны. Другие раскрыли «секрет», сообщив, что в администрации Трампа были возмущены появлением этих фотографий в открытом доступе. Также появились сообщения, что российский журналист якобы мог пронести в кабинет президента США шпионскую аппаратуру.
При этом в Белом доме претензий к фоторепортеру ТАСС не выдвигали и отметили, что его допуск на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол
Оставить комментарий