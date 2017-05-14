Лавров не знает почему возникла шумиха вокруг фотографий с его встречи с Трампом

«Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров», - сказал дипломат.

Напомним, 10 мая в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Фотосъемку мероприятия вел репортер ТАСС Александр Щербак. Однако запланированная фотосессия неожиданно вызвала бурное обсуждение в прессе США.

Одни СМИ написали, что на протокольную часть встречи был допущен только фотограф от российской стороны. Другие раскрыли «секрет», сообщив, что в администрации Трампа были возмущены появлением этих фотографий в открытом доступе. Также появились сообщения, что российский журналист якобы мог пронести в кабинет президента США шпионскую аппаратуру.

При этом в Белом доме претензий к фоторепортеру ТАСС не выдвигали и отметили, что его допуск на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол