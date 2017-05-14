Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах международного форума "Один пояс - один путь". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако он отказался сообщить о чем конкретно шла беседа.

"Нет, нельзя (уточнить темы беседы), в продолжении сочинского диалога", - сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что в кулуарах форума российский лидер также кратко переговорил с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом. "Была выражена обоюдная готовность развивать сотрудничество в самых различных областях", - отметил он.

Еще одним собеседником Путина стал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев , "обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и затрагивалась работа Межправкомиссии", - отметил Песков.

"Также в кулуарах беседы с президентом Киргизии ( Алмазбеком Атамбаевым )", - добавил представитель Кремля.

Визит премьер-министра Монголии Жаргалтулгына Эрдэнэбата в Россию планируется в первой половине 2017 года.