Путин о своей игре на рояле: жалко, что рояль был расстроен

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции для российских СМИ по международному форуму «Один пояс — один путь», который проходит в Китае.

«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно», — сказал Путин.

Накануне Путин перед встречей с Си Цзиньпином сыграл на рояле «Московские окна» и «Город над вольной Невой».