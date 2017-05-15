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Путин о своей игре на рояле: жалко, что рояль был расстроен
Российский лидер Владимир Путин рассказал о своей игре на рояле в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции для российских СМИ по международному форуму «Один пояс — один путь», который проходит в Китае.
«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно», — сказал Путин.
Накануне Путин перед встречей с Си Цзиньпином сыграл на рояле «Московские окна» и «Город над вольной Невой».
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