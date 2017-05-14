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Белый дом: ракета КНДР упала очень близко к России
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не будет рада ракетному пуску в Северной Корее. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«С учётом того, что ракета упала так близко к России — фактически, ближе к России, чем к Японии — президент не может представить, что Россия будет рада (этому запуску. — RT)», — приводит ABC заявление Белого дома.
JUST IN: White House statement on North Korea missile test: "North Korea has been a flagrant menace for far too long." pic.twitter.com/2yl8yMhLkA
— ABC News (@ABC) 14 мая 2017 г.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск реактивного снаряда неопределённого происхождения недалеко от западного побережья.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решительно осудил ракетный пуск в Северной Корее.
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