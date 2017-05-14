Лавров и президент Чехии пошутили над привычкой курить

Как сообщает РИА Новости, перед началом переговоров Земан поприветствовал членов российской делегации и обратился к Лаврову: «Добрый день, господин министр, Вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить».

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь уточнил: «Не рекомендую».

«Это не столько президент, сколько наша Государственная дума», — добавил глава российского МИД

Ранее Путин перед началом встречи с Земаном пошутил по поводу численности присутствующих журналистов.

14 мая в Пекине открылся форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь», в котором принимают участие президенты и премьеры 29 государств, в том числе российский лидер Владимир Путин.