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Лавров и президент Чехии пошутили над привычкой курить
Президент Чехии Милош Земан и министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутили над привычкой курить.
Как сообщает РИА Новости, перед началом переговоров Земан поприветствовал членов российской делегации и обратился к Лаврову: «Добрый день, господин министр, Вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить».
Российский лидер Владимир Путин в свою очередь уточнил: «Не рекомендую».
«Это не столько президент, сколько наша Государственная дума», — добавил глава российского МИД.
Ранее Путин перед началом встречи с Земаном пошутил по поводу численности присутствующих журналистов.
14 мая в Пекине открылся форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь», в котором принимают участие президенты и премьеры 29 государств, в том числе российский лидер Владимир Путин.
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