Россия вынудила Пентагон послать новые корабли в Черное море

Fox News Вашингтон усилил свое военно-морское присутствие в Черное море и увеличил количество разведывательных полетов после инцидента у берегов Крыма. Об этом сообщает телекомпания

Ранее российский истребитель сблизился с самолетом-разведчиком ВМС США, подлетевшим слишком близко к территориальным водам России. Журналисты Fox News считают, что на борту российского самолета были ракеты. По их данным, после инцидента самолеты-разведчики стали вылетать в регион чаще, а в Черном море появились дополнительные военные корабли.