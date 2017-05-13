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Россия вынудила Пентагон послать новые корабли в Черное море
Вашингтон усилил свое военно-морское присутствие в Черное море и увеличил количество разведывательных полетов после инцидента у берегов Крыма. Об этом сообщает телекомпания Fox News.
Ранее российский истребитель сблизился с самолетом-разведчиком ВМС США, подлетевшим слишком близко к территориальным водам России. Журналисты Fox News считают, что на борту российского самолета были ракеты. По их данным, после инцидента самолеты-разведчики стали вылетать в регион чаще, а в Черном море появились дополнительные военные корабли.
Напомним, 9 мая российский истребитель Су-30 вылетел на перехват разведывательного самолета США Poseidon. Разведчик вплотную подобрался к границе России у Крыма. После этого американский самолет сменил курс. В США посчитали, что Су-30 пролетел в нескольких метрах от разведчика. В Минобороны РФ заявили, что маневр был безопасным.
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