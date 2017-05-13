Государство доплатит россиянам за покупку лекарств

Государственную думу РФ был внесен проект закона, предлагающий ввести субсидии из регионального бюджета субъекта федерации для покупки некоторых лекарств, выписанных врачом.

Законопроект предполагает, что в случае если доход человека превышает прожиточный минимум, то на лекарства он не может расходовать более 10% от своего бюджета. Отмечается, что остальное ему обязано компенсировать государство через специальные субсидии.

При этом, если доход человека меньше, чем прожиточный минимум в его регионе, то объем компенсации на покупку препаратов должен быть увеличен.

Авторы законодательной инициативы поясняют, что в стране 23 млн человек являются бедными. При этом стоимость многих жизненно важных препаратов импортного производства постоянно растет.