Американские СМИ: Россия вынудила Пентагон послать новые корабли в Черное море

Корреспондент Fox news Лукас Томлинсон отметил, что «происшествие стало еще более провокационным» из-за того, что на борту российского самолета были ракеты, кроме того, он произошел у побережья Крыма в международном воздушном пространстве. Утверждается, что после этого число разведывательных вылетов США в регионе было увеличено, кроме того, Пентагон направил в Черное море дополнительные военные корабли.

Он напомнил об инциденте в феврале, когда российский истребитель облетел эсминец ВМС США в Черном море. Причем с этого же эсминца ВМС США - USS Porter (DDG-78) - в прошлом месяце Вашингтон запустил крылатые ракеты по Сирии.

Также Fox News заявил, что в пятницу военные самолеты Южной Кореи перехватили российский штурмовик Су-24 в 70 милях от ударной группы ВМС США в Японское море. Утверждается также, что в Сирию прибыла новая партия российских ракет класса «земля - воздух» для ЗРС «Триумф».