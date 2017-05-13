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Американские СМИ: Россия вынудила Пентагон послать новые корабли в Черное море
Вашингтон направил в Черное море дополнительные военные корабли и увеличил количество разведывательных полетов в связи с опасным маневром российского истребителя рядом с самолетом-разведчиком ВМС США, сообщает Fox News. Телекомпания отмечает, что российский самолет был вооружен. Кроме того, днем ранее прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Также отмечается, что в тот же день министр обороны США прибыл в Литву, передает RT.
Корреспондент Fox news Лукас Томлинсон отметил, что «происшествие стало еще более провокационным» из-за того, что на борту российского самолета были ракеты, кроме того, он произошел у побережья Крыма в международном воздушном пространстве. Утверждается, что после этого число разведывательных вылетов США в регионе было увеличено, кроме того, Пентагон направил в Черное море дополнительные военные корабли.
Он напомнил об инциденте в феврале, когда российский истребитель облетел эсминец ВМС США в Черном море. Причем с этого же эсминца ВМС США - USS Porter (DDG-78) - в прошлом месяце Вашингтон запустил крылатые ракеты по Сирии.
Также Fox News заявил, что в пятницу военные самолеты Южной Кореи перехватили российский штурмовик Су-24 в 70 милях от ударной группы ВМС США в Японское море. Утверждается также, что в Сирию прибыла новая партия российских ракет класса «земля - воздух» для ЗРС «Триумф».
Ранее в пятницу стало известно, что 9 мая истребитель ВКС России Су-30 перехватил американский разведывательный самолет P8A Poseidon, который летел к границе России. Самолет-разведчик вынужден был сменить свой курс. Утверждалось, что Су-30 пролетел всего в семи метрах от американского самолета, хотя российское военное ведомство назвало маневр безопасным.
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