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Превзошел #Russiansdidit. В посольстве России с иронией ответили Джонсону
Посольство России в Великобритании отреагировало на заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о возможном вмешательстве Москвы в грядущие выборы в стране.
.@BorisJohnson has outdone #Russiansdidit: poverty of argument in electioneering! pic.twitter.com/Ca8e9Ucb1e— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 13 мая 2017 г.
"Борис Джонсон превзошел #Russiansdidit. Недостаток аргументов в предвыборной кампании", — такая запись появилась в Twitter дипмиссии.
#Russiansdidit (#этосделалирусские) – вирусный хештег, которым описываются любые неприятные ситуации, которые можно свалить на российское правительство.
В интервью газете The Telegraph Джонсон высказал опасения, что Россия может повлиять на ход выборов в Великобритании, "как уже сделала это в США и Франции". По его словам, британские политики должны быть бдительными.
Посольство не в первый раз подшучивает над британскими политиками и СМИ. На прошлой неделе дипломаты отреагировали на статью газеты The Times "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй". "Слава Богу, на этот раз не Россия", — заявили в посольстве.
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