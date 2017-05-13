МИД: Украина до 12 июня 2018 года должна предоставить требования по иску к России

Украина в рамках международного иска к России должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями до 12 июня 2018 года. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 года, сообщает сайт МИД РФ

Отмечается, что после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления Судом юрисдикции. В этом случае перед делом будут специально рассмотрены данные возражения.