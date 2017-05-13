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МИД: Украина до 12 июня 2018 года должна предоставить требования по иску к России
Украина в рамках международного иска к России должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями до 12 июня 2018 года. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 года, сообщает сайт МИД РФ.
Отмечается, что после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления Судом юрисдикции. В этом случае перед делом будут специально рассмотрены данные возражения.
12 мая в Гааге состоялась встреча представителей России и Украины с председателем Международного суда ООН. Обсуждался иск, поданный Киевом. Власти Украины считают, что Россия нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Речь идет о ситуации в ДНР и ЛНР и российском Крыму.
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