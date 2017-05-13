Захарова об истории с фотосъёмкой в Белом доме: тема России остаётся в США разогретой

«Здесь налицо простая истина: это внутриполитические разборки в США. Они не закончатся, к сожалению, а самое главное, что с определённого момента они получат новый виток в связи с началом нового электорального цикла, а именно в законодательные органы власти США», — приводит её слова ТАСС

Захарова обратила внимание на то, что фотографии встречи Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным обсуждались в прессе не так активно. Так, у СМИ не было вопросов относительно того, кто делал фотографии и почему их публиковал МИД Украины, но не публиковал Белый дом.

«Тема России, учитывая, что она была разогрета ещё при обамовской команде под Клинтон, станет одной из центральных в ходе нового электорального цикла», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию с фотосъёмкой встречи Трампа и Лаврова.

10 мая Сергей Лавров прибыл с визитом в США, где встретился с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Рексом Тиллерсоном.