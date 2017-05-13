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Захарова об истории с фотосъёмкой в Белом доме: тема России остаётся в США разогретой
Реакция американских СМИ на фотосъёмку встречи президента США Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова в Белом доме, говорит о том, что тема России остаётся в Америке разогретой. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
«Здесь налицо простая истина: это внутриполитические разборки в США. Они не закончатся, к сожалению, а самое главное, что с определённого момента они получат новый виток в связи с началом нового электорального цикла, а именно в законодательные органы власти США», — приводит её слова ТАСС.
Захарова обратила внимание на то, что фотографии встречи Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным обсуждались в прессе не так активно. Так, у СМИ не было вопросов относительно того, кто делал фотографии и почему их публиковал МИД Украины, но не публиковал Белый дом.
«Тема России, учитывая, что она была разогрета ещё при обамовской команде под Клинтон, станет одной из центральных в ходе нового электорального цикла», — добавила официальный представитель МИД.
Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию с фотосъёмкой встречи Трампа и Лаврова.
10 мая Сергей Лавров прибыл с визитом в США, где встретился с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Рексом Тиллерсоном.
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