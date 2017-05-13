Патриарх Кирилл объяснил причины нападок на церковь

По его словам, критика, в частности, всегда вызвана тем, что церковь делает человека внутренне свободным, лишает возможности манипулировать им. «Те, кто желает контролировать общественное, народное сознание, понимают, что, покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет», — заявил патриарх.

Кирилл отметил, что люди в сегодняшнем информационном мире «массово становятся рабами идей, политических концепций, принятых точек зрения», считая себя при этом свободными.

«Иногда возмущается наше врожденное нравственное чувство, когда кажется, что совершенно очевидно, что человек ведет себя недопустимо, например, оскорбляет религиозные чувства людей, но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода», — добавил он.

11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

21-летний блогер выложил в сеть ролик, в котором он играет в Pokemon GO в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи в августе прошлого года. После этого он стал фигурантом уголовного дела.