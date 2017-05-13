МИД: Украина до 12 июня 2018 года должна предоставить требования по иску к России

Украина должна до 12 июня 2018 года предоставить меморандум со своими требованиями в рамках иска к России, поданного в Международный суд ООН . Об этом говорится в сообщении российского МИД

12 мая в Гааге состоялась встреча представителей России и Украины с председателем Международного суда по иску о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Украина должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями в рамках данного дела до 12 июня 2018 г. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 г. Кроме того, после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления судом юрисдикции», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Отмечается, что в этом случае рассмотрению дела по существу будет предшествовать отдельная стадия процесса, специально посвящённая рассмотрению этих возражений.

Украина 16 января подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.