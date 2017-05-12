Захарова о заговорившей по-русски ведущей Fox News: это Лавров даже в Фергюсон не заезжал

«И это Лавров даже в Фергюсон не заезжал», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что ведущая программы Clapback на американском телеканале Fox News Джули Рогински начала выпуск с обращения к зрителям на русском языке. Этот жест она объяснила желанием показать «потенциальным хозяевам», что уже говорит на их языке.

Рогински отметила, что «есть враждебная иностранная держава», которая якобы попыталась оказать влияние на президентские выборы в США.