Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Пушков: Порошенко забыл, что у Украины нет исторического места в составе Европы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина «окончательно оформила свой развод» с Россией.
«Порошенко так увлёкся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет «исторического места в составе европейских стран», так как такой страны до 1991 не было», — написал Пушков в своём Twitter.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина «окончательно оформила свой развод» с Россией.
Видео Политика
Совет Федерации ЕС
Алексей Пушков Петр Порошенко
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости