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Пушков: Порошенко забыл, что у Украины нет исторического места в составе Европы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина «окончательно оформила свой развод» с Россией.
«Порошенко так увлёкся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет «исторического места в составе европейских стран», так как такой страны до 1991 не было», — написал Пушков в своём Twitter.
Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет "историч. места в составе европ.стран", т.к.такой страны до 1991 не было.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 мая 2017 г.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина «окончательно оформила свой развод» с Россией.
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