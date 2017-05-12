Пушков: Порошенко забыл, что у Украины нет исторического места в составе Европы

«Порошенко так увлёкся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет «исторического места в составе европейских стран», так как такой страны до 1991 не было», — написал Пушков в своём Twitter.

Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет "историч. места в составе европ.стран", т.к.такой страны до 1991 не было. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 мая 2017 г.