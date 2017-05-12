Захарова пошутила в ответ на вопрос про оплату встречи Лаврова и Трампа

«Я думаю, это прекрасный вопрос для разминки игр КВН», — заявила Захарова.

Журналисты обратились к дипломату в связи с заявлением депутата Верховной Рады Андрея Артеменко . По его утверждению, за то, чтобы глава МИД Украины Климкин по шесть минут пообщался с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом , Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме.

Законодатель, который в апреле был лишен гражданства Украины, обратил внимание на то, что переговоры не были запланированы ( «Лента.ру» проверила: официальная информация о них появилась только постфактум). По словам парламентария, инициатором встречи стал Белый дом, который согласился на это ради сохранения баланса с учетом состоявшей очной беседы американского лидера с Лавровым.

Глава украинской дипломатии сказал, что Киев не платил за организацию его встречи с Трампом и не прибегал к помощи лоббистов.