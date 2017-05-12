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Московский Комсомолец

Кадыров назначил главой своего секретариата финалиста реалити-шоу

Кадыров назначил главой секретариата финалиста реалити-шоу
Фото:
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем своего секретариата одного из финалистов телешоу "Команда" канала ВГТРК Россия Муслима Байтизиева.
"Это опытный и образованный молодой человек, знает несколько языков, - пояснил Кадыров в Instagram. - За короткое время реализовал несколько больших проектов. Я принял решение назначить его на должность руководителя секретариата главы Чеченской Республики".
Изначально Байтизиев занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Чечни.
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Грозный Политика
ВГТРК
Рамзан Кадыров
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