Упрощен порядок подтверждения стажа для пенсий

кабмина. Правительство внесло изменения в правила подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий. Постановление опубликовано на официальном сайте

Документ, в частности, устанавливает упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшим возраста 80 лет, а также за трудоспособными лицами, которые получали или получают компенсационные или ежемесячные выплаты. «Эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета», - говорится в постановлении.

Также из документа следует, что в страховой стаж будут включаться периоды, когда гражданин платил страховые взносы за себя или другого человека, за которого сам страхователь денег не вносил. Также туда попадут периоды, когда гражданин был необоснованно привлечен к уголовной ответственности, но потом реабилитирован, или оказался временно отстранен от работы.

По мнению правительства, нововведения позволят обеспечить наиболее полный учет и реализацию пенсионных прав граждан.

Страховой стаж представляет собой суммарную продолжительность периодов работы застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы. В страховой стаж входят периоды прохождения военной службы, ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, период получения пособия по безработице, время ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и другие периоды.