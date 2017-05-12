Упрощен порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

Если гражданин, претендующий на страховую пенсию, какое-то время ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, а также трудоспособными лицами, которым производились ежемесячные компенсационные и/или ежемесячные выплаты, то ему будет легче подтвердить период ухода для начисления собственной пенсии. Для этого будет достаточно сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Такие изменения внесены постановлением правительства , которое опубликовано сегодня на официальном сайте кабинета министров.

"Сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа", - говорится в пояснительной записке к документу.

Постановление также вносит ряд других изменений. Так, например, в нем появились положения, которые регламентируют особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов.

В стаж будут, в частности, включаться периоды, когда гражданин платил страховые взносы за себя или другого человека, за которого страхователь сам эти взносы не платил. А также периоды, когда гражданин бы необоснованно привлечен к уголовной ответственности и потом реабилитирован или был временно отстранен от работы.