Москва подтвердила инцидент над Черным морем

Минобороны РФ подтвердили, что российский истребитель Су-30 9 мая перехватил американский самолет-разведчик P-8 Poseidon над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС

В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в День Победы около 12:00 по московскому времени. Американский самолет был замечен над нейтральными водами Черного моря, после чего из состава дежурных сил ПВО подняли Су-30.

«Российский истребитель выполнил маневр «приветствия» американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования», - рассказали в Минобороны.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что российский Су-27 пролетел в шести метрах от P-8A над Черным морем. Представитель ВМС США в Европе Памела Кунци заявила NBC, что американский самолет выполнял «обычное задание». По ее словам, действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными.

В апреле у берегов Аляски для сопровождения бомбардировщиков Ту-95 были подняты американские истребители F-22. Самолеты ВВС США сопровождали российские Ту-95 в течение 27 минут.