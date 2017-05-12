NBC: в США утверждают, что Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США

Американские военные утверждают, что российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии семи метров от разведывательного самолета ВМС США над Черным морем, передает телеканал NBC

Представитель ВМС капитан Памела Кунце сообщила, что российский истребитель Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Отмечается, что, по мнению командира американского самолета, взаимодействие двух воздушных судов было безопасным и профессиональным.

Кунце отметила, что расстояние между самолетами является не единственным параметром, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения.