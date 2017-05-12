Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

NBC: в США утверждают, что Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США

США: Су-27 пролетел в семи метрах от американского самолета ВМС
Фото:
Американские военные утверждают, что российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии семи метров от разведывательного самолета ВМС США над Черным морем, передает телеканал NBC.
Представитель ВМС капитан Памела Кунце сообщила, что российский истребитель Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Отмечается, что, по мнению командира американского самолета, взаимодействие двух воздушных судов было безопасным и профессиональным.
Кунце отметила, что расстояние между самолетами является не единственным параметром, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения.
Еще 4 источника
Оружие Политика США
телеканал NBC
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости