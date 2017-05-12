Главные события у вас в почте
NBC сообщил о сближении истребителей России и США 9 мая
Фото: © РИА Новости . Игорь Зарембо
Истребитель ВС России Су-27 9 мая пролетел примерно в 20 футах (6 метрах) от американского разведывательного самолета P-8A Poseidon, сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце. По ее словам, инцидент произошел над нейтральными водами Черного моря. Пресс-секретарь американских ВМС добавила, что Poseidon занимался выполнением «рутинных заданий».
Госпожа Кунце заявила, что сближение двух истребителей завершилось без инцидентов. Представитель американских военных напомнила, что самолеты и корабли ВМС США регулярно взаимодействуют с российскими судами и самолетами в международных морях и водах, и большинство этих встреч проходят безопасно и профессионально.
На прошлой неделе США подняли два истребителя на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски. В Минобороны России пояснили, что самолеты выполняли плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.
Оставить комментарий