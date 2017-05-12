NBC сообщил о сближении истребителей России и США 9 мая

Истребитель ВС России Су-27 9 мая пролетел примерно в 20 футах (6 метрах) от американского разведывательного самолета P-8A Poseidon, сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце. По ее словам, инцидент произошел над нейтральными водами Черного моря. Пресс-секретарь американских ВМС добавила, что Poseidon занимался выполнением «рутинных заданий».

Госпожа Кунце заявила, что сближение двух истребителей завершилось без инцидентов. Представитель американских военных напомнила, что самолеты и корабли ВМС США регулярно взаимодействуют с российскими судами и самолетами в международных морях и водах, и большинство этих встреч проходят безопасно и профессионально.