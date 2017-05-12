Кондолиза Райс считает, что США и Россия могут сотрудничать по КНДР и Сирии

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс полагает, что США и Россия могут взаимодействовать в двух областях — по КНДР и Сирии.

Райс работала в обеих администрациях Джорджа Буша-младшего : была американским госсекретарем в 2005–2009 годах, в период с 2001 по 2005 год занимала пост советника президента по национальной безопасности.

Выступая в четверг в Институте Брукингса в Вашингтоне, Райс заявила, что у России "крайне агрессивная внешняя политика" и "крайне сложно" найти области соприкосновения для взаимодействия Москвы и Вашингтона. Она отметила, что Россия — это "та сила, с которой необходимо найти какие-то области для сотрудничества". По её мнению, сфер для сотрудничества две — Северная Корея и Сирия. "Если ракеты Северной Кореи и могут достичь Аляски, то они также могут достичь Владивостока. Так что как насчёт того, чтобы найти пути для взаимодействия по Северной Кореи? Я считаю, что это что-то, в чем русские могут быть заинтересованы", — сказала она в Brookings institute.

Говоря о Сирии, Райс подчеркнула, что из-за бездействия предыдущей администрации теперь у США нет "такого преимущества "на земле", какое есть у РФ". "Теперь одна причина, по которой я считаю, что нанесённый удар по Сирии Трампом был полезным во многих смыслах — он послал сигнал Москве, что мы ещё в деле. И уверены ли вы (русские), что хотите поставить все на Башара Асада ?", — добавила она.

Райс сомневается, что Иран и Россия совпадают в своих позициях по будущему президента Сирии. "Иранцам нужен Асад. Я думаю, что русские просто хотят, чтобы их интересы были защищены", — пояснила она.