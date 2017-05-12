На Аляске Лавров возложил венок к памятнику, посвященному ленд-лизу

По этому маршруту в годы Второй мировой войны из США в СССР доставлялись американские самолеты в рамках программы ленд-лиз.

Лавров принимает участие в заседании Арктического совета. До перелета на Аляску он посетил Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом