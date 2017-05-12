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На Аляске Лавров возложил венок к памятнику, посвященному ленд-лизу

Лавров на Аляске возложил цветы к памятнику в честь ленд-лиза
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Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил венок к памятнику, посвященному воздушной трассе "Аляска-Сибирь", передает корреспондент РИА Новости.
По этому маршруту в годы Второй мировой войны из США в СССР доставлялись американские самолеты в рамках программы ленд-лиз.
Лавров принимает участие в заседании Арктического совета. До перелета на Аляску он посетил Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.
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РИА Новости
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Дональд Трамп Сергей Лавров
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