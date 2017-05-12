Ведомства поспорили из-за моющих средств

Министерство экономического развития не поддержало проект Роспотребнадзора , направленный на снижение содержания вредных веществ в составе моющих средств. По оценке Минэкономразвития, вред от повышенного содержания фосфатов в таких средствах незначительный и попадание химикатов в воду существенного влияния на экологию не оказывает. Тем не менее большинство европейских стран уже снизили содержание фосфатов в моющих средствах, поступить также предлагал Роспотребнадзор.

Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на проект Роспотребнадзора «О внесении изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Роспотребнадзор предлагал снизить содержание фосфатов в моющих средствах с допустимых 17% до 0,5%, но в Минэкономразвития сочли, что проблему с загрязнением воды это не решит. В ведомстве посчитали, что к существенному ухудшению качества воды фосфатосодержащие моющие средства не приводят, куда больше воду загрязняют сельхозпроизводители.

В отзыве Минэкономразвития отмечается, что «следует обратить внимание на интенсивные выбросы фосфора, образующиеся в результате сельскохозяйственной деятельности. Фосфаты с полей под воздействием ливневых вод попадают непосредственно в сами водоемы, тогда как вода после бытового использования уходит в канализацию, где далее контролируется предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства прежде, чем попасть в водные объекты».

По оценке Шведского химического института (KEML), около трети содержания фосфора в коммунальных сточных водах можно приписать моющим средствам (1 г фосфора на человека за день). При этом накапливание избыточного фосфора в организме человека приводит к проблемам с работой нервной системы, почек и опорно-двигательного аппарата. Из-за повышенного содержание фосфора в водоемах погибает рыба: вода начинает «цвести» из-за водорослей, которые выделяют метан, аммиак и сероводород.

По этой причине страны Евросоюза отказалось от использования моющих средств с высоким содержанием фосфатов. В пояснительной записке Роспотребнадзор отмечает, что «требование по ограничению фосфатов в синтетических моющих средствах вводится по примеру Европейского союза, где использование фосфатов в синтетических моющих средствах с 2015 года ограничено до 0,5%».

В Минэке отметили, что сейчас многие производители моющих средств добровольно отказались от использования в продукции фосфатов, среди них компании Henkel, Reckitt Benckiser и «Аист».

В компании Henkel отметили, что сделали это уже давно.

— В наших продуктах, в том числе в стиральных порошках, фосфатов не содержится. Компания приняла такое решение уже давно и постепенно уходила от использования фосфатов в составе продукции, — отметили в пресс-службе Henkel.

Исключение фосфатов из состава моющих средств отражается на цене продукта. По оценке Минэка, себестоимость такой продукции в среднем на 20% выше фосфатосодержащей. Кроме того, многие производители используют цеолиты вместо фосфатов, но в Минэкономразвития сомневаются в такой альтернативе: «Некоторые исследования показали, что по сравнению с цеолитами применение фосфатов в моющих средствах благоприятнее для окружающей среды. Это связано главным образом с тем, что при использовании цеолитов количество осадка в очистных сооружениях предположительно возрастает на 15%, а это может привести к необходимости дополнительной очистки систем водопроводно-канализационного хозяйства».

В Роспотребнадзоре на запрос «Известий» не ответили.

По плану Роспотребнадзора предприятия должны изменить состав продукции в течение 30 дней после принятия проекта решения. В Минэкономразвития посчитали срок недостаточным, указав, что на это потребуется до двух лет. По мнению министерства, если обязать производителей снизить содержание фосфатов в более короткие сроки, это приведет к неконкурентоспособности многих предприятий.