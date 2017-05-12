Россияне считают Кадырова эффективным руководителем региона

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ассоциируется у россиян в первую очередь со своим регионом. Большинство опрошенных ВЦИОМом респондентов считают, что Рамзан Кадыров стремится к благоустройству Чечни и благополучию ее народа. Такие данные были получены в ходе опроса ВЦИОМа о том, как граждане оценивают деятельность главы Чеченской Республики. Согласно данным социологов, 42% респондентов испытывают к нему уважение, а 8% — не доверяют.

Большинству россиян (70%) Рамзан Кадыров известен тем, что возглавляет Чечню. 12% респондентов «слышали только фамилию», о деятельности главы республики они ничего не знают. 57% граждан затруднились ответить, чем в последнее время им запомнился лидер Чеченской Республики, 10% жителей РФ заявили о том, что Рамзан Кадыров развивает и восстанавливает Чеченскую Республику, поднимает ее экономику, 9% — что он вел в регионе борьбу с терроризмом и бандитизмом.

20% респондентов считают, что цель Рамзана Кадырова — восстановить и благоустроить Чечню, 13% отметили, что глава республики стремится к установлению спокойствия и порядка во вверенном ему регионе, по мнению 12% опрошенных, его усилия направлены на благополучие чеченского народа.

55% граждан полагают, что деятельность Рамзана Кадырова приносит пользу для России.

— Руководитель Чеченской Республики сегодня воспринимается большинством россиян как эффективный и патриотичный лидер, обеспечивающий безопасность и развитие своей республики в составе России. Критические стрелы в адрес Рамзана Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании, — полагает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что россияне прежде всего оценивают Рамзана Кадырова как главу региона.

— Скорее в нем привлекает образ успешного лоббиста. Люди хотели бы, чтобы за их регионы боролись с таким же усердием и получали для них такие же преференции, — отметил он.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 26 по 28 апреля 2017 года по телефону. Участие в нем приняли 1,8 тыс. человек.