Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности госструктур

Президент США Дональд Трамп подписал указ по укреплению кибербезопасности правительственных структур США, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

По данным агентства, указ направлен на укрепление кибербезопасности федерального правительства и на защиту важнейших элементов инфраструктуры от кибератак. Агентство пока не получило копию подписанного указа.