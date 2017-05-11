Главные события у вас в почте
Захарова о материале про «обман» с фотосъёмкой встречи Трампа и Лаврова: CNN дно пробил
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала опубликованный американским телеканалом CNN материал о том, что «русские опять обманули Вашингтон», опубликовав фотографии со встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.
«CNN дно пробил», — написала Захарова в своём Facebook.
По её словам, списки с именем фотографа были предоставлены американской стороне заранее, и формат съёмки не предполагал засекречивания фотографий. Кроме того, отметила официальный представитель МИД, США не обращались с просьбой не публиковать фотографии.
«А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были вчера опубликованы российской стороной? Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как «секретное доказательство сговора русских с Трампом», были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена», — пишет Захарова.
Она также обратила внимание на то, что к МИД Украины нет никаких претензий в связи с публикацией фото главы ведомства Павла Климкина, положившего руки на стол Трампа в том же Овальном кабинете.
«Кто-нибудь, возьмите интервью у CNN и спросите, как там ниже уровня дна?» — добавила Захарова.
Ранее CNN со ссылкой на источники опубликовал материал, в котором утверждалось, что для Белого дома стало неожиданностью, что российские власти разрешили агентству ТАСС публиковать фотографии со встречи Трампа и Лаврова.
Оставить комментарий