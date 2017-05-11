Главные события у вас в почте
Навальный вернулся в Москву
Глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в своем твиттере сообщил, что вернулся в Москву после операции в Испании.
Всем привет из Москвы. Я прилетел и сегодня как обычно в 20:18 буду в эфире @navalnylive . Расскажу о новостях, отвечу на вопросы.— Alexey Navalny (@navalny) 11 мая 2017 г.
Ранее Навальный рассказал, что в Барселоне ему сделали операцию после ожога роговицы глаза.
Близкие к оппозиционеру источники сообщали "Газете.Ru", что Навальный отправился на обследование в Барселону вместе с женой.
По словам одного из источников, он планирует вернуться как можно скорее и продолжить лечение в Москве.
Днем 27 апреля на Алексея Навального в очередной раз совершили нападение, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза.
Оставить комментарий