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Газета.Ru

Навальный вернулся в Москву

Глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в своем твиттере сообщил, что вернулся в Москву после операции в Испании.
Ранее Навальный рассказал, что в Барселоне ему сделали операцию после ожога роговицы глаза.
Близкие к оппозиционеру источники сообщали "Газете.Ru", что Навальный отправился на обследование в Барселону вместе с женой.
По словам одного из источников, он планирует вернуться как можно скорее и продолжить лечение в Москве.
Днем 27 апреля на Алексея Навального в очередной раз совершили нападение, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза.
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