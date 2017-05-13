На Украине наградили экипаж катера, вошедшего в российские воды вблизи Крыма

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил благодарности и наградил грамотами экипаж катера, вход которого в российские воды у берегов Крыма 24 апреля пресекли пограничники.

«Наши моряки не сдались, спасли себя и украинский катер, вернулись в порт базирования. Вы сохранили собственную честь и честь Украины», — приводит слова министра сайт ведомства.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины сообщили, что корабль России в апреле 2017 года якобы предпринял попытку захватить украинский катер в Чёрном море.

Впоследствии в погрануправлении ФСБ России по полуострову объяснили ситуацию.

Украинский катер производил фото- и видеосъёмку технических судов. Российский пограничный катер выдвинулся в указанный район для обеспечения безопасности и уведомил украинского капитана, что дальнейшее движение по указанному курсу приведёт к нарушению государственной границы России.

В ответ капитан катера сообщил, что не нарушал границу и уходит в порт Скадовск.