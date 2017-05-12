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Шрамы победителя: Киселев нашел позитивные стороны в полученных ссадинах на лице
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев продемонстрировал бодрость духа, отвечая на вопросы о своей неожиданной травме. По его словам, ссадины подобны "шрамам победителя".
"Женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", - рассказал Киселев и в шутку добавил, что полученные травмы являются лишь временной сменой имиджа.
При этом он в красках расписал, как именно получил ссадины на своей даче, расположенной в Коктебеле. Он рассказал, что упал в тот момент, когда сажал маслины.
Киселев споткнулся о натянутую между деревьями веревку, из-за чего "споткнулся и растянулся".
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