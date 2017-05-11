Си Цзиньпин прибудет в Россию в начале июля

Дипломат отметил, что первая встреча президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине на форуме "Один пояс, один путь".

"Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию", - сказал Денисов.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в середине 2017 года прибудет в Россию с официальным визитом.