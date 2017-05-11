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Си Цзиньпин прибудет в Россию в начале июля
Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию в начале июля, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что первая встреча президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине на форуме "Один пояс, один путь".
"Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию", - сказал Денисов.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в середине 2017 года прибудет в Россию с официальным визитом.
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