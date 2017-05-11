Правительство изменило систему ценообразования ЖКХ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое изменяет ценообразование в сфере жилищно-коммунальных услуг России начиная со следующего 2018 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Принятое решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве",— поясняется в сопроводительной записке к постановлению.

Постановлением предусматривается, что расчетная предпринимательская прибыль в сфере ЖКХ не должна устанавливаться для регулируемых организаций, которые в свою очередь являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями. Помимо этого работа осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве нормализуется в соответствии с договором аренды на срок до 3 лет. Отмечается, что это относится к организациям, осуществляющим работу в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (вывоз мусора).