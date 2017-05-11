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Замминистра иностранных дел сменит российского посла в Вашингтоне
Замминистра иностранных дел Анатолий Антонов является ключевым кандидатом на должность посла РФ в США, сообщает «Ъ» со ссылкой на свои источники.
Слушания по поводу его назначения состоятся в комитетах по международным делам Госдумы и Совета федерации до конца мая. Проблем с утверждением Антонова не ожидается.
Как предполагают, Антонов сменит нынешнего российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. В Вашингтон новый посол может отправиться уже в июле — после первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.
Что касается Кисляка, то, по словам источников, близких к Кремлю, российские власти выдвинули его кандидатуру на должность директора новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом, чей руководитель приравнивается по статусу к заместителю генсека.
Однако для утверждения его кандидатуры нужна поддержка всех членов Совбеза ООН, чего в нынешних условиях конфронтации добиться будет непросто.
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