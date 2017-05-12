Ушаков: Россия может рассмотреть ответные меры на высылку дипломатов из США в декабре 2016 года

Россия может предпринять ответные меры на высылку российских дипломатов из США в декабре 2016 года, если власти США не вернут ситуацию «к исходному пункту», заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков

«Оздоровление атмосферы двусторонних отношений во многом зависит также от устранения многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы. В частности, мы ждём возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой у нас под Новый год прежними американскими властями. Они тогда, как мы помним, пошли и на массовую высылку наших дипломатов. Мы не стали сразу отвечать на эти выходки, однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял», — сказал Ушаков. Он отметил, что терпение российской стороны «не беспредельно».

«Мы проявляем терпение, мы считаем, что Обама пошёл на такую выходку перед Новым годом, которая просто не поддаётся никакому пониманию. Но наш президент отреагировал спокойно и взвешенно, но тем не менее уже в декабре мы предупредили, что ситуацию нужно возвращать к исходному пункту. А если это не будет сделано, то, конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры российской стороны», — добавил Ушаков.

В конце декабря экс-президент США Барак Обама расширил антироссийские санкции: выслал из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже, ввел санкции против пяти российских компаний и четырех лиц, обвиняемых в кибератаках на демократов, а также закрыл два рекреационных комплекса в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые якобы использовались для разведывательных целей.