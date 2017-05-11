Украинский депутат: все украинцы нормально настроены к русскому народу

Депутат Харьковского городского совета, руководитель территориального совета общественного движения «Украинский выбор — право народа» Андрей Лесик, в квартиру которого пытались проникнуть неизвестные лица в масках, рассказал RT об отношении украинского народа к русскому.

«Таким как я, активным гражданам, настоящим патриотам Украины, своей родины, для которых 9 мая — это праздник номер один, это День Победы…таких в Харькове 80%, просто кто-то боится об этом говорить, а кто-то не боится. Мы все украинцы нормально настроены к русскому народу. Для всех нас важна память в Великой Отечественной войне», — сообщил он.

По его словам, нынешняя украинская власть приравняла к преступникам тех, кто празднует День Победы.

«Просто сейчас власть, которая на Украине, они не то, что нарушают права человека, они тех людей, которые празднуют День Победы, приравняли сейчас к преступникам Какое вы имеете право на 9 мая вторгаться в личное жильё с надуманной темой и потом ещё подбрасывать флаг Новороссии»,— подчеркнул он.

9 мая Андрей Лесик заявил, что в его квартиру пытаются проникнуть неизвестные лица в масках.

Лесик связал происходящее со своей «принципиальной позицией по вопросу празднования дня победы в Великой Отечественной войне».