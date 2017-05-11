Военных призвали на сборы к президенту

Владимир Путин начинает весеннюю оборонную серию — 2017

Как стало известно “Ъ” , с 16 по 20 мая президент Владимир Путин проведет в Сочи серию специальных совещаний по развитию вооруженных сил. В них примут участие руководство Минобороны , члены правительства и директора предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). А 22 мая, по данным “Ъ”, президент обсудит программу развития космодромов РФ до 2025 года. Главной темой станет ее финансирование.

Мероприятие в таком формате впервые прошло в 2013 году, после чего серии совещаний стали проводиться два раза в год — в мае и в ноябре. Владимир Путин считает, что такой подход позволяет «оперативно найти решение тех проблем, которые возникают» в сфере обороны и ОПК. По словам источника “Ъ”, близкого к Минобороны, устоявшийся формат сохранится: пять дней будут разбиты на тематические секции по вооружениям и технике видов и родов войск, после чего промышленники и военные в присутствии президента обсудят накопившиеся проблемы.

Год назад, например, обсуждались работа воздушно-космических сил и военно-морского флота в ходе операции в Сирии, производство перспективных образцов высокоточного вооружения, а также реализация гособоронзаказа. Повестка этого года ожидается аналогичной, убежден собеседник “Ъ”: в один из дней будут подняты вопросы реформирования и перспектив работы ракетно-космической промышленности, доклад сделает глава «Роскосмоса» Игорь Комаров

А 22 мая Владимир Путин вновь примет у себя руководство госкорпорации в сопровождении Дмитрия Рогозина и чиновников финансово-экономического блока. Им предстоит обсудить проект ФЦП «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов», утверждают источники “Ъ” в ракетно-космической отрасли. В своем последнем интервью “Ъ” господин Комаров признавал, что ее параметры «не полностью вписываются в текущие возможности бюджета», но это «касается только периода 2017–2019 годов». Общая сумма программы, по его словам, должна составить примерно 550 млрд руб.— это примерно в два раза меньше, чем «Роскосмос» закладывал изначально. Из этой суммы более 400 млрд руб. приходится на Восточный, а остальные средства — на реконструкцию и модернизацию объектов космодрома Байконур, а также на военный космодром Плесецк.

Сама программа до сих пор не утверждена: отраслевые источники “Ъ” объясняют это разногласиями по сумме финансирования ФЦП между «Роскосмосом» и финансовым блоком правительства, считающим, что ее можно ужать еще на несколько десятков миллиардов рублей. Против ФЦП в таком виде выступает и Минвостокразвития. По словам заместителя главы ведомства Артура Ниязметова, в проект не включено развитие наукограда Циолковский, поэтому в нынешнем виде программа противоречит задаче, поставленной Владимиром Путиным на совещании по развитию космодрома Восточный в октябре 2015 года. По его словам, проект ФЦП поступал в ведомство «уже более четырех раз, и каждая последующая версия содержала сдвиг сроков реализации и финансирования мероприятий по Циолковскому “вправо”, а в последней версии мероприятия по развитию города отсутствуют вовсе».

В свою очередь, источник “Ъ”, близкий к госкорпорации, говорит, что программа уже «выжата досуха»: «Сокращать там уже нечего — в противном случае возникнут проблемы со строительством второй очереди Восточного, также не удастся поддерживать в должном виде инфраструктуру в Плесецке и на Байконуре». Искать компромисс сторонам придется в присутствии президента: так же, отметим, решались разногласия между «Роскосмосом» и Минфином относительно финансирования Федеральной космической программы до 2025 года. Тогда госкорпорации удалось убедить Владимира Путина сохранить ее финансирование на уровне 1,5 трлн руб., а не сокращать до 1 трлн руб., как требовал Антон Силуанов. От официальных комментариев “Ъ” в «Роскосмосе» в среду воздержались.