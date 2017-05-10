На сайте правительства Ульяновской области появилось постановление с нецензурной лексикой

В опубликованном на сайте правительства Ульяновской области постановлении, которое подписано губернатором Сергеем Морозовым , употребляется нецензурная лексика.

Как сообщает Улград, 4 мая на сайте правительства области было опубликовано постановление «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2018-2022 годы», содержащее нецензурное слово.

Фото: ulgov.com

«Отсюда и до конца раздела начинается ****** (нецензурное слово, обозначающее обман)», — говорится в постановлении, которое доступно в кэше.

Отмечается, что речь идёт о рабочей пометке в тексте постановления, которую, возможно, случайно не убрали перед публикацией.

По данным портала, документ для губернатора готовило Министерство строительства , ЖКХ, ТЭК, промышленности и транспорта под руководством Дмитрия Вавилина, постановление подписано лично главой региона.

Вавилин заявил, что в настоящее время проводится служебная проверка, но не исключено, что данное слово возникло в документе после несанкционированного доступа к сайту.

«Мы прямо с утра провели служебную проверку, когда обнаружилась эта неожиданность. У нас документ из министерства ушёл в чистом виде, то есть корректора в правительстве отсматривали», — приводит Ulnovosti слова Вавилина

Он отметил, что тот документ, который был подписан губернатором, «ничего этого не содержит».

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