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ТАСС

Госдепартамент: санкции США в отношении РФ пока остаются в силе

В Госдепе пояснили позицию по санкциям в отношении РФ
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Санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не прекратит действия, которые к ним привели. Об этом говорится в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не обратит вспять те действия, которые к ним привели", - отметила она.
Москва
Госдеп США
Рекса Тиллерсон Сергей Лавров
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