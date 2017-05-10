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Госдепартамент: санкции США в отношении РФ пока остаются в силе
Санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не прекратит действия, которые к ним привели. Об этом говорится в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не обратит вспять те действия, которые к ним привели", - отметила она.
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