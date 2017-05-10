Путин об отставке директора ФБР: Россия здесь при чем?

По словам российского президента, увольнение Коми никак не повлияет на двусторонние отношения между Россией и США. Также Путин, извинившись перед журналисткой, назвал ее вопрос "смешным".

"Мы не имеем никакого отношения [к увольнению Коми], президент Трамп действует в рамках конституции своей страны. Мы здесь при чем?", - сказал Путин.

Также президент, отвечая на вопрос, отметил, что собирается поиграть в хоккей.

"Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю", - сказал российский президент, обращаясь к журналистке.