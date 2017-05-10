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Путин об отставке директора ФБР: Россия здесь при чем?
Президент России Владимир Путин прокомментировал увольнение директора ФБР Джеймса Коми указом президента США Дональда Трампа. Он ответил на ряд вопросов журналистке телеканала CBS News, находясь в Сочи на гала-матче VI Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги.
По словам российского президента, увольнение Коми никак не повлияет на двусторонние отношения между Россией и США. Также Путин, извинившись перед журналисткой, назвал ее вопрос "смешным".
"Мы не имеем никакого отношения [к увольнению Коми], президент Трамп действует в рамках конституции своей страны. Мы здесь при чем?", - сказал Путин.
Также президент, отвечая на вопрос, отметил, что собирается поиграть в хоккей.
"Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю", - сказал российский президент, обращаясь к журналистке.
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