Трамп опроверг влияние России на результаты голосования в США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил о возможном продлении сроков расследования ФБР о предположительном влиянии России на выборы в стране. При этом глава Белого дома опроверг связь своего штаба с Москвой и заявил, что «русские не повлияли на голосование».

Лидер США также отрицает наличие деловых связей в России и то, что владеет какой-либо недвижимостью в Москве.

У меня нет инвестиций в России, вообще нет

В разговоре с журналистами президент США уточнил, что сам не является объектом расследования ФБР. Об этом Трампу говорил бывший директор спецслужбы Джеймс Коми.