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Трамп опроверг влияние России на результаты голосования в США
Фото: 360tv.ru
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил о возможном продлении сроков расследования ФБР о предположительном влиянии России на выборы в стране. При этом глава Белого дома опроверг связь своего штаба с Москвой и заявил, что «русские не повлияли на голосование».
Лидер США также отрицает наличие деловых связей в России и то, что владеет какой-либо недвижимостью в Москве.
У меня нет инвестиций в России, вообще нет
— Дональд Трамп (цитата по газете «Ведомости»).
В разговоре с журналистами президент США уточнил, что сам не является объектом расследования ФБР. Об этом Трампу говорил бывший директор спецслужбы Джеймс Коми.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном не шла речь о возможном присутствии наблюдателей Вашингтона в зонах деэскалации в Сирии. Лавров отметил, что Россия акцентировала заинтересованность на любом вкладе Соединенных Штатов в реализации данной концепции.
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