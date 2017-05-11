Краснодарский губернатор посоветовал Киеву не дразнить казаков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну , назвавшему Кубань захваченной украинской территорией, не дразнить казачество. Его слова приводятся на сайте краевой администрации в среду, 10 апреля.

«Кубань никогда не была и не будет украинской. Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани», — cказал он. Кондратьев напомнил, что казаки всегда защищали эту территорию как часть России.

Глава региона также заявил о готовности отправить украинскому министру партию учебников по истории и географии для «восполнения пробела в знаниях». «Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой», — отметил губернатор.

Ранее в среду Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после возвращения якобы захваченной Кубани под контроль Киева.