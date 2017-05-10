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Краснодарский губернатор посоветовал Киеву не дразнить казаков
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, назвавшему Кубань захваченной украинской территорией, не дразнить казачество. Его слова приводятся на сайте краевой администрации в среду, 10 апреля.
«Кубань никогда не была и не будет украинской. Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани», — cказал он. Кондратьев напомнил, что казаки всегда защищали эту территорию как часть России.
Глава региона также заявил о готовности отправить украинскому министру партию учебников по истории и географии для «восполнения пробела в знаниях». «Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой», — отметил губернатор.
Ранее в среду Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после возвращения якобы захваченной Кубани под контроль Киева.
В конце апреля глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона — прим. «Ленты.ру») Павел Жебривский заявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины.
23 марта депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош предрек захват украинской армией Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей.
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